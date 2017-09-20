«Спартак» расторг контракт с нападающим Денисом Толпеко

Нападающий Денис Толпеко покидает «Спартак», контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

«Спартак» подтвердил информацию, что Толпеко помещён в список отказов

Ранее хоккеист был помещён в список отказов, откуда его никто не забрал. В нынешнем регулярном чемпионате 32-летний Толпеко принял участие в четырёх матчах и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на его счету 112 (49+63) очков в 382 матчах при показателе полезности «-24». «Спартак» занимает предпоследнее место на Западе, в 11 играх набрав 10 очков.

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