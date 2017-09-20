Нападающий «Лады» Иржи Новотны выбыл до 10 октября из-за травмы

Нападающий «Лады» Иржи Новотны пропустит несколько недель из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба. Чешский форвард получил повреждение в матче с «Локомотивом».

После выездной серии игрок внесён в список травмированных хоккеистов до 10 октября и не поможет тольяттинцам в ближайших матчах домашней серии. В этом сезоне Новотны провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей при показателе полезности "-6". Также у «Лады» травмированы форварды Сергей Соин, Василий Стрельцов и Картер Эштон.