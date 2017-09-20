Экс-форвард «Финикса», «Колорадо» и «Флориды» Мюллер стал игроком «Зальцбурга»

Нападающий Питер Мюллер стал игроком австрийской команды «Зальцбург». Хоккеист уже выступал в Европе — в сезонах 2013-2014 и 2014-2015 годов за швейцарскую команду «Клотен», в сезоне-2015/16 за шведскую команду «Мальмё». Мюллер стал лучшим снайпером швейцарской NLA в сезоне-2014/15 — 24 гола.

Форвард провёл 297 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Финикс Койотс», «Колорадо Эвеланш» и «Флориду Пантерз». На счету игрока на уровне НХЛ 63 заброшенных шайбы и 97 голевых передач.

Прошлый сезон игрок провёл в Американской хоккейной лиге в фарм-клубе «Бостон Брюинз» — 28 очков в 67 матчах. В составе сборной США U18 Мюллер выиграл золотые медали чемпионата мира 2005 года. Новая команда Мюллера занимает предпоследнее место в лиге — 11-е из 12 команд. Ниже расположилась только экс-команда КХЛ «Медвешчак».