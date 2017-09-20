Смит-Пелли: весь прошлый год я провёл с травмой, «Дэвилз» знали об этом

Нападающий Деванте Смит-Пелли рассказал о травме, которая мучила его в прошлом сезоне. На счету хоккеиста 9 (4+5) очков в 53 матчах за «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2016/17. В межсезонье он стал игроком «Вашингтон Кэпиталз».

«Если быть честным, весь прошлый год я провёл с травмой. В клубе знали об этом. Я не скажу, что меня заставляли играть, но 1 октября я сказал им: «Может, нужно меня обследовать и выяснить в чём дело». И я пропустил следующие 15 матчей из-за неё же. Все видели, что происходило, когда я был здоров и мне давали играть», — цитирует игрока Изабель Хуршудян.