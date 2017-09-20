В. Воробьёв: домашняя серия у «Динамо» не получилась, Терещенко принесёт пользу

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился ожиданиями от выездной серии и прокомментировал подписание контракта с Алексеем Терещенко.



«Не могу сказать, что домашняя серия вышла скомканной. Она у нас просто не получилась. Три очка из 12 возможных не то, на что мы рассчитывали. В любом случае есть понимание, как выходить из сложившейся ситуации. К команде присоединились Алексей Терещенко и Сакари Салминен, восстановились после травм Михаил Варнаков и Яков Рылов, все они отправились на выезд.

Мы очень рады, что Лёша Терещенко с нами. Это большой профессионал и мастер. Период реабилитации позади, и уже в ближайших играх он принесёт пользу команде. Многим молодым игрокам есть чему поучиться у такого опытного игрока», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

На выезд по маршруту Новосибирск — Астана — Омск — Ханты-Мансийск отправились следующие игроки московской команды:

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;

Защитники: Илья Никулин, Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Андрей Кутейкин, Артём Волков, Максим Соловьёв, Дмитрий Вишневский, Глеб Корягин, Егор Зайцев;

Нападающие: Андрей Алексеев, Мартиньш Карсумс, Михаил Варнаков, Никита Комаров, Александр Петунин, Дастин Бойд, Евгений Артюхин, Егор Яковлев, Артём Подшендялов, Сакари Салминен, Иван Игумнов, Дмитрий Казионов, Даниил Тарасов, Антон Злобин, Алексей Терещенко.