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В. Воробьёв: домашняя серия у «Динамо» не получилась, Терещенко принесёт пользу

20 сентября 2017, среда. 17:10 Хоккей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился ожиданиями от выездной серии и прокомментировал подписание контракта с Алексеем Терещенко.

«Не могу сказать, что домашняя серия вышла скомканной. Она у нас просто не получилась. Три очка из 12 возможных не то, на что мы рассчитывали. В любом случае есть понимание, как выходить из сложившейся ситуации. К команде присоединились Алексей Терещенко и Сакари Салминен, восстановились после травм Михаил Варнаков и Яков Рылов, все они отправились на выезд.

Мы очень рады, что Лёша Терещенко с нами. Это большой профессионал и мастер. Период реабилитации позади, и уже в ближайших играх он принесёт пользу команде. Многим молодым игрокам есть чему поучиться у такого опытного игрока», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

На выезд по маршруту Новосибирск — Астана — Омск — Ханты-Мансийск отправились следующие игроки московской команды:

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;
Защитники: Илья Никулин, Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Андрей Кутейкин, Артём Волков, Максим Соловьёв, Дмитрий Вишневский, Глеб Корягин, Егор Зайцев;
Нападающие: Андрей Алексеев, Мартиньш Карсумс, Михаил Варнаков, Никита Комаров, Александр Петунин, Дастин Бойд, Евгений Артюхин, Егор Яковлев, Артём Подшендялов, Сакари Салминен, Иван Игумнов, Дмитрий Казионов, Даниил Тарасов, Антон Злобин, Алексей Терещенко.

Терещенко: рад, что остался в родном клубе, очень хотел выступать за «Динамо»
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва Алексей Терещенко Владимир Воробьёв
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