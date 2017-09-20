Марло: я пытаюсь понять систему «Торонто»

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» нападающий Патрик Марло рассказал об адаптации в команде. Хоккеист отметился голом в своём первом предсезонном матче — с «Оттавой Сенаторз» (2:5).

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«Я внутри команды. Сейчас пытаюсь понять систему, нюансы игры в большинстве и меньшинстве», — цитирует хоккеиста официальный «твиттер» канадской команды.



38-летний Марло в это межсезонье впервые в карьере в Национальной хоккейной лиге сменил клуб. До этого он провёл 19 сезонов в «Сан-Хосе Шаркс». Наивысшее достижение — финал розыгрыша Кубка Стэнли в 2016 году. За 19 сезонов в калифорнийской команде он набрал 1082 (508 + 574) очков в 1493 матчах.