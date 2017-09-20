Хенкель: в выездной серии никаких вариантов для «Динамо», кроме побед

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель подвёл итоги домашней серии и поделился ожиданиями от выздной. Минская команда выиграла три матча из четырёх, два из них с сухим счётом. На выезде минчане сыграют с «Барысом», «Сибирью», «Югрой» и «Авангардом».



«Нам удалось набрать девять очков, и это хороший показатель. Само собой, заполучить 12 было бы ещё лучше, однако с «Автомобилистом» игра не задалась. Тем не менее в целом получилось порадовать болельщиков. Самый яркий и запоминающийся момент, конечно, поединок против «Металлурга», а именно третий период. Не каждый день случаются такие камбэки, да ещё в матчах со столь именитыми соперниками. Очень много позитивных эмоций испытали в тот вечер. Невероятные ощущения. Атмосфера на «Минск-Арене» была просто раскалённой.

Слёзы маленького болельщика мотивировали «Динамо»? Признаться, в те минуты был полностью сосредоточен на игре и только потом уже узнал о нём от партнёров по команде. Надеюсь, он был счастлив после финальной сирены. Считаю, это правильно, что клуб не остался в стороне после случившегося и поблагодарил ребёнка за искреннюю поддержку. Давило ли на команду желание продолжить сухую серию Йонаса Энрота? Мне кажется, давление — слишком громкое слово в данной ситуации. Конечно, мы осознавали всё и хотели помочь Йонасу продлить её, но, к сожалению, оппонент превзошёл нас. Да и не стоит так серьёзно зацикливаться на статистике. Это всего лишь цифры. При любых раскладах главное — это победа.



Сейчас нам очень нужны очки, поэтому в выездной серии никаких вариантов, кроме побед. Настраиваемся самым серьёзным образом. Соперники нас ждут крепкие. Да, мы знаем, что в составе «Барыса» играет Найджел Доус, который является одним из лучших нападающих в истории КХЛ. Постараемся играть максимально дисциплинированно и не допускать ошибок. Впрочем, у «Барыса» полно хоккеистов высокого уровня, и опасаться нужно не только Доуса», — рассказал хоккеист.