Форвард «Сент-Луиса» Стин выбыл из строя на 3 недели

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Александр Стин выбыл из строя из-за травмы руки, информирует Kukla's Korner‏. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг. Из-за этого, в частности, Стин пропустил предсезонный матч с «Даллас Старз». «Блюзмены» уступили со счётом 3:5.

Нападающий «Сент-Луиса» Сэнфорд выбыл на несколько недель из-за травмы

Сообщается, что Стин пропустит три недели. Хоккеист выступает за американскую команду с сезона-2008/09. Всего в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз» Стин провёл 881 матч и набрал 583 очка.