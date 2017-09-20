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«Кузня» подписала контракты с форвардами Локтевым и Романцевым

20 сентября 2017, среда. 19:24 Хоккей

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракты с нападающими – 20-летнимАлександром Локтевым и 24-летним Данилом Романцевым. Соглашение с Локтевым рассчитано на два сезона сезона, с Романцевым – до окончания текущего сезона.

Локтев – воспитанник белгородской школы хоккея. В чемпионате МХЛ сезона-2016/17 стал самым результативным игроком «Сибирских Снайперов», заняв шестое место в списке бомбардиров лиги, пятое место среди снайперов и седьмое место по количеству победных голов. В МХЛ за свою карьеру провёл 119 матчей, набрав 103 (44+59) очка.

Романцев – воспитанник ярославской школы хоккея. В сезоне-2016/17 играл в КХЛ за «Амур» — 38 матчей, 1 (0+1) очко. Завершал минувший сезон в «Соколе», поиграв за красноярцев в плей-офф ВХЛ – 6 матчей, 2 (0+2) очка. Помимо «Амура» в КХЛ он ранее выступал за «Локомотив», «Нефтехимик» и «Югру». Всего провёл 119 матчей, набрал 12 (4+8) очков. В ВХЛ принял участие в 100 матчах, набрал 24 (9+15) очка. В МХЛ – 99 матчей, 47 (20+27) очков.

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Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
20 сентября 2017, среда
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