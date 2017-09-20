175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Горский: гол Дефацио в матче со «Слованом» совершенно правильно судьями отменён

20 сентября 2017, среда. 19:38 Хоккей

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал эпизод матча Куньлунь Ред Стар» – «Слован». На 37-й минуте нападающий «Куньлуня» Брэндон Дефацио забросил шайбу, которую после просмотра эпизода судьи отменили, зафиксировав удар ногой.

«С некоторых ракурсов может показаться, что удара ногой по шайбе со стороны Дефацио не было. Но вот повтор с другой точки, и ясно видно, что клюшкой он ударить уже не успевает. Поэтому немного разворачивает корпус, как бы подстраиваясь под шайбу, делает движение ногой. Поэтому гол совершенно правильно судьями отменён», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Слован
Новости. Хоккей
20 сентября 2017, среда
19:54 Сергачёв дебютирует в «Тампе» во втором матче с «Каролиной»
19:44 Горский: откровенная грубость и совершенно справедливое наказание Зубарева
19:38 Горский: гол Дефацио в матче со «Слованом» совершенно правильно судьями отменён
19:30 «Трактор» отыгрался с 0:2, но уступил ХК «Сочи», проиграв третий раз подряд
19:24 «Кузня» подписала контракты с форвардами Локтевым и Романцевым
19:15 Объявлены составы «Нефтехимика» и рижского «Динамо» на матч в Нижнекамске
18:42 Горский: Марьямяки пытался ткнуть лежачего Александрова клюшкой
18:35 Горский: Санников вполне мог избежать столкновения с судьёй
18:18 Форвард «Сент-Луиса» Стин выбыл из строя на три недели
17:56 Хенкель: в выездной серии никаких вариантов для «Динамо», кроме побед
17:34 Марло: я пытаюсь понять систему «Торонто»
17:10 В. Воробьёв: домашняя серия у «Динамо» не получилась, Терещенко принесёт пользу
17:00 Пашков: СКА может выиграть и 20 матчей подряд, у команды попутный ветер
16:59 Смит-Пелли: весь прошлый год я провёл с травмой, «Дэвилз» знали об этом
16:58 Экс-форвард «Финикса», «Колорадо» и «Флориды» Мюллер стал игроком «Зальцбурга»
16:56 Терещенко: рад, что остался в родном клубе, очень хотел выступать за «Динамо»
16:34 На аллее спортивных звёзд в Тольятти появится имя защитника Дмитрия Воробьёва
16:20 Нападающий «Лады» Иржи Новотны выбыл до 10 октября из-за травмы
15:55 «Спартак» расторг контракт с нападающим Денисом Толпеко
15:49 Л. Комаров: мне запретили поднимать визор, пришлось его снять, а это небезопасно
15:16 «Северсталь» поместила нападающего Голика в список отказов
15:15 Маршессо: наше звено сыграло не идеально, но Шипачёву нужно время на адаптацию
14:56 Маршан: удаления на вбрасывании — это абсурд, НХЛ губит игру в хоккей
14:30 Новиков: СКА выступает мощно, но непобедимых команд не бывает
14:21 Есмантович: почему бы не проверить игроков ЦСКА на уровне ВХЛ? Ничего особенного
14:08 Петерссон: «Авангард» должен играть как единое целое, чтобы победить СКА
13:44 К. Дженовей: Братислава подходит для семьи, а в России больше неуверенности
13:30 Бадюков: у «Спартака» есть яркие всплески, как вспышки на Солнце, но этого мало
13:14 Тренер «Тампы»: Сосунов катается быстрее, чем Хара в начале карьеры в НХЛ
12:41 Е. Медведев: «Авангард» ничем не хуже СКА — можем и в пас сыграть, и гол забить
12:30 Пашков: в ЦСКА может нарастать недовольство, некоторые хоккеисты не наедаются
12:24 Скабелка: если «Авангард» лишит СКА возможности атаковать, тогда есть варианты
12:00 Форвард «Блюз» Сэнфорд выбыл на полгода, защитник Боумистер сломал голеностоп
11:54 «Югра» подтвердила подписание контракта с защитником Витасеком
11:50 Михайлов: я не был инициатором отправки игроков в фарм-клуб ЦСКА, это глупости
11:37 Наместников: в НХЛ теперь малейший удар по клюшке наказывается удалением
11:32 Микко Коскинен не поехал со СКА на выезд
11:14 Купер: новички «Тампы» Волков и Липанов сыграли превосходно
11:11 Карандин: отдельный филиал ФХР по Дальнему Востоку больно ударит по Хабаровску
10:26 Роман Йози стал капитаном «Нэшвилла»
10:20 «Оттава», «Монреаль», «Каролина» и «Нэшвилл» заинтересованы в Мэтте Дюшейне
09:51 Дадонов заработал показатель полезности «-3» в первом матче за «Флориду»
09:44 Галлант: звено Шипачёва не забило, но здорово разыгрывало шайбу
09:36 Гол Костина не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Далласом»
09:29 У нападающего «Дэвилз» Брайана Бойла обнаружили рак
Все новости RSS
Партнерский контент