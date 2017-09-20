Горский: гол Дефацио в матче со «Слованом» совершенно правильно судьями отменён

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал эпизод матча Куньлунь Ред Стар» – «Слован». На 37-й минуте нападающий «Куньлуня» Брэндон Дефацио забросил шайбу, которую после просмотра эпизода судьи отменили, зафиксировав удар ногой.

«С некоторых ракурсов может показаться, что удара ногой по шайбе со стороны Дефацио не было. Но вот повтор с другой точки, и ясно видно, что клюшкой он ударить уже не успевает. Поэтому немного разворачивает корпус, как бы подстраиваясь под шайбу, делает движение ногой. Поэтому гол совершенно правильно судьями отменён», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.