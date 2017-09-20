Горский: откровенная грубость и совершенно справедливое наказание Зубарева

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский дал пояснения по моменту в матче СКА – «Металлург» Магнитогорск. На 40-й минуте защитник СКА Андрей Зубарев толкнул у борта нападающего «Металлурга» Оскара Осалу, который в этот момент находился без шайбы.

«Грубое нарушение со стороны Зубарева – блокировка. За атаку игрока, не владеющего шайбой, он и получил наказание. Шайба до Осалы даже не дошла, её перехватил игрок СКА, тем не менее, Зубарев продолжает движение и бьёт соперника. Хорошо, что магнитогорец в последний момент, скорее всего, успел увидеть, что сейчас будет атакован, и сгруппировался. Это позволило избежать серьёзной травмы. Но сути это не отменяет: откровенная грубость и совершенно справедливое наказание», — цитирует горского официальный сайт КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.