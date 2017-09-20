Сергачёв дебютирует в «Тампе» во втором матче с «Каролиной»

Защитник Михаил Сергачёв дебютирует в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче с «Каролиной Харрикейнз». Также в игре с «Каролиной» примет участие нападающий Владислав Наместников. Сергачёв в июне перешёл в «Тампу» в результате обмена с «Монреаль Канадиенс». Флоридская команда потерпела поражение в первом матче — 1:2.

Защитник Ярослав Дыбленко начнёт выставочный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс». Партнёром российского игрока будет Тим Эриксон. Дыбленко подписал контракт с «Нью-Джерси» в апреле, ранее хоккеист выступал в КХЛ за «Спартак».