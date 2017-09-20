«Нефтехимик» обменял защитника Арбузова в «Ак Барс» на денежную компенсацию

«Нефтехимик» и «Ак Барс» произвели обмен. Защитник Владислав Арбузов перешёл в казанскую команду в обмен на денежную компенсацию. В июле «Ак Барс» обменял Арбузова в «Нефтехимик» на денежную компенсацию.

В текущем сезоне 22-летний хоккеист не провёл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне на его счету 36 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за новокузнецкий «Металлург» и три голевых паса при показателе полезности «-15». Хоккеист за свою карьеру выступал также за «Спутник»,«Барс», «Ирбис» и «Нефтяник» в Высшей хоккейной лиге.

