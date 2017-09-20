Тафгаю «Барыса» Рыспаеву разрешено участвовать в соревнованиях, проводимых ФХР

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с защитника ХК «Барыс» Дамира Рыспаева, полученной им в августе 2016 года после матча на Кубок президента Казахстана «Барыс» — «Куньлунь».



Рассмотрев все материалы дела, Совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР. Вопрос об участии защитника в чемпионате Континентальной хоккейной лиги может быть рассмотрен не ранее, чем через месяц после начала выступления Рыспаева в турнирах, проводимых ФХР.

Тафгай «Барыса» Рыспаев пройдёт месяц испытательного срока в ВХЛ