Билялетдинов: «Ак Барс» и «Слован» играли интересно, хоккей зрелищный

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Слованом» (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В этом матче форварды казанской команды Джастин Азеведу и Иржи Секач оформили дубли. Это восьмая победа команды Билялетдинова в текущем сезоне, действующая серия побед насчитывает три матча подряд.



«Обе команды играли интересно. Хоккей получился зрелищный, были заброшены красивые шайбы. Я доволен результатом игры», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт казанской команды.

«Слован» дома проиграл «Ак Барсу» и потерпел шестое поражение в семи матчах