Кудин: слабее состав «Барыса» не стал, минскому «Динамо» предстоит тяжёлый матч

Тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Кудин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».Специалист в прошлом сезоне работал в команде из Астаны.



«Сказать, что соскучился по Астане, не могу. Обычно ведь скучаешь больше по дому, нежели по месту работы. Но приятно приехать сюда в составе «Динамо». Буду рад увидеть коллег, с которыми работал, ребят из команды.

Много лидеров поменялось. Ушли Боченски с Бойдом. Но на их место пришли другие иностранцы: Вей, Фрэттин, Диц. В остальном, не сказал бы, что команда сильно изменилась. Во всяком случае, слабее состав не стал. А может даже, стал сильнее. Нам предстоит тяжёлый матч.Я не думаю, что будем сосредотачиваться только на этих персоналиях. Есть и казахстанские ребята, которые хорошо владеют шайбой и могут принести неприятности. Но легионеры, действительно, здесь всегда были сильные, вели за собой партнеров и определяли результат, впрочем, как и в других командах среднего уровня.

В «Барысе» остался очень сильный голкипер Хенрик Карлссон. Я считаю, это один их топовых вратарей КХЛ. Ушёл Кевин Пулен, но подписали Сергея Кудрявцева из усть-каменогорского «Торпедо». Перспективный парень 1995-го года рождения. Думаю, при хорошей работе он может превратиться в приличного вратаря», — цитирует тренера официальный сайт минской команды.