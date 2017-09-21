Е. Свечников: я готов к началу второго сезона в Северной Америке

Нападающий системы «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников признался, что намерен попасть в состав команды НХЛ в текущем сезоне. В прошлом сезоне вместе с фарм-клубом «крыльев» Свечников стал чемпионом АХЛ — обладателем Кубка Колдера.



Свечников – король АХЛ! Новый русский стучится в двери «Детройта» Евгений Свечников выиграл Кубок Колдера в составе фарм-клуба «Детройта». Станет ли он наследником Павла Дацюка в «Ред Уингз»?

«Чувствую себя более расслабленным, более опытным, более уверенным. Теперь я знаю, что меня ждёт. Я готов к началу второго сезона.



Выставочные матчи очень важны. Хочется показать себя, свою лучшую игру. Я хочу показать себя. Я жду игры с нетерпением. Это начало сезона, ты играешь с парнями из НХЛ, это очень важно», – цитирует Свечникова официальный сайт клуба.