«Вашингтон» победил «Монреаль», Кузнецов набрал три очка, Овечкин — одно

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче — 4:2. Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов в этой встрече набрал 3 (1+2) очка, Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В других матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3, «Тампа-Бэй Лайтнинг» с таким же счётом переиграл «Каролину Харрикейнз», а «Питтсбург Пингвинз» без Евгения Малкина в овертайме вырвал победу у «Детройт Ред Уингз» — 6:5. Одну из шайб в составе «Лайтнинг» забросил россиянин Михаил Сергачёв. Кроме того, «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз» провели два матча параллельно разными составами, обменявшись победами.

НХЛ. Предсезонные матчи



«Монреаль» — «Вашингтон» — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

«Питтсбург» — «Детройт» — 6:5 ОТ (0:1, 3:2, 2:2, 1:0)

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).