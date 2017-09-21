Два гола Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»

«Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2 ОТ. Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко в этом матче отметился двумя заброшенными шайбами, одна из которых стала победной. Еще один российский легионер «Сент-Луиса» Алексей Торопченко провёл на льду 5 минут 53 секунды.

В другом матче «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Виннипег Джетс» — 4:1. В составе «Джетс» 18 минут провёл защитник Дмитрий Куликов.

НХЛ. Предсезонные матчи



«Сент-Луис» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).