Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Калгари»

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Калгари Флэймз» в предсезонном матче со счётом 5:3. Один из голов в составе «Кэнакс» на свой счёт записал россиянин Николай Голдобин. Ещё один россиянин, защитник Андрей Педан, провёл на площадке чуть более 22 минут.

В другом матче «Аризона Койотс» разгромила «Анахайм Дакс» — 5:1. Нападающие «Койотс» Кристиан Фишер и Клейтон Келлер в этой встрече набрали по три очка.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Калгари» — «Ванкувер» — 3:5 (3:1, 0:3, 0:1)

«Анахайм» — «Аризона» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).

