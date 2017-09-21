Куликов: игроки 3 и 4 звена «Нефтехимика» тоже не просто так собрались

Нападающий «Нефтехимика»Павел Куликов поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«С рабочим настроением встретили эту победу. Все прекрасно понимают, что сейчас идёт плотная борьба за «восьмёрку». Все команды идут рядом, очко в очко, нужно быть собранными и выигрывать в каждом матче.



Как получилось забить гол? Марат Хайруллин хорошо бросил, вратарь отбил, Илья Аркалов подобрал шайбу и из-за ворот доставил её на пятак, просто она мне отскочила, и я её добил. Забили хоккеисты четвёртого и третьего звена? Мы тоже здесь не просто так собрались. Ребята стараются, все хотят забивать, набирать очки и помогать команде. Иногда получается, иногда нет. Все вносят свой вклад в победу команды», – передаёт слова Куликова «Бизнес Online».

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