Гулявцев о судействе: ты одно место рвёшь, а в КХЛ прочитали — в урну выкинули

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев раскритиковал судейство в Континентальной хоккейной лиге.



«Ты *** рвёшь, пытаешься, что-то делаешь, а в КХЛ прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить. Если СКА напишет – отреагирует, а если мы напишем – нет. Зачем говорю это вслух? А это секрет для кого-то? Когда играешь со СКА — у них 4 минуты штрафа, у нас 16. Против системы не попрёшь, она была, есть и будет. Нужно терпеть», – передаёт слова Гулявцева «БИЗНЕС Online».

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