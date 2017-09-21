Кузнецов: на вбрасываниях стало трудно. Ищу, как можно обмануть новые правила

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды в предсезонном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2). В этом матче он набрал 3 очка.



«Первый матч, конечно, важен, но пока главная задача – вернуть все хоккейные навыки и чутьё, вернуться в строй после непростого лета. Красивый первый гол? Даже не знаю, как это получилось. Я получил передачу и пытался кому-нибудь отдать пас, но никто не открывался. Тогда я просто прошёл к воротам, было свободное пространство – получилось что-то вроде выхода один на один.

На вбрасываниях теперь действуют более строгие правила, поэтому нужно провести ещё несколько контрольных матчей, чтобы понять, как можно обманывать судей. Нужно больше практиковаться, все находятся в одинаковых условиях, но пока приходится непросто», — приводит слова Кузнецова официальный сайт клуба.



В матче с «Монреалем» Кузнецов набрал 3 (1+2) очка и выиграл 50% вбрасываний.

Также видео доступно в официальном «твиттере» «Вашингтона».