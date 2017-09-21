Овечкин может сменить компанию-экипировщика перед началом сезона

У нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершился шестилетний контракт с компанией Bauer, который был подписан в 2011 году. На последних тренировках россиянин был замечен в перчатках фирмы CCM, в коньках и с клюшкой этого же производителя он вышел и на контрольный матч с «Монреаль Канадиенс». По словам агента Овечкина Дэвида Абрутина, форвард пока выбирает себе экипировщика на предстоящий сезон.

«Александр ещё не принял решения по экипировке, но сделает его в ближайшем будущем», — приводит слова агента CSN Mid-Atlantic.



Клиентами Bauer являются такие звёзды, как Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Остон Мэттьюс и Хенрик Лундквист. Экипировку CCM предпочитают Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Брент Бёрнс и другие.

Также фото доступно в «твиттере» CSN Capitals.