Вей: варианты продолжения карьеры я обсуждаю с моей супругой

Нападающий «Барыса» Линден Вей поделился впечатлениями от пребывания в команде.

«Мне очень нравится наша арена, всегда люблю открывать для себя новые площадки. Безусловно, большая площадка даёт тебе возможность больше времени владеть шайбой, создавать больше возможностей для взятия ворот. Также стоит отметить и быстрый темп игры на такой площадке. Похоже, что в Астане хоккей любят не меньше, чем в Канаде.

Все продолжения карьеры я в первую очередь обсуждаю со своей супругой Кэси. Затем мы начинаем искать и изучать в Интернете город, куда нам предлагают переехать. И после этого принимаем решение. Всё достаточно просто.



Впечатления от Казахстана? Всё, что я увидел, однозначно превзошло мои ожидания. Я также не ожидал, что получу такую поддержку и тёплый приём, которые оказывают мне коллеги и фанаты. Я побывал в девяти странах. Но надеюсь посмотреть ещё много разных стран», — цитирует игрока официальный сайт клуба.