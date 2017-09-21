Плющев: Гулявцеву надо обратить внимание на подготовку команды, заговора нет

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о высказывании главного тренера «Северстали» Александра Гулявцева относительно судейства в КХЛ.

«Гулявцев высказался по конкретному матчу, лично я эту игру не видел и касательно этого противостояния ничего сказать не могу. Это его точка зрения, по определённому матчу. Против более сильных и техничных команд всегда фолят больше – это аксиома. Чем выше уровень и класс команды, тем меньше она должна нарушать правила, потому что это компенсируется мастерством и умениями игроков. Чем ниже класс команды, то, как правило, клуб компенсирует недостатки в физической, тактической подготовке и технике – нарушениями, если защитник проигрывает единоборство нападающему, что ему остаётся делать? Фолить. Иначе тренер на лавке снимет шкурку и скажет: как же так, ты проигрываешь один в один, и форвард убегает один в ноль?



Так что в ситуации с тем, что у соперников СКА больше удалений, не нужно проводить параллели в судействе. Возможно, бывают ошибки, я тоже их замечаю, но это человеческий фактор. Никакого заговора нет. Когда играют две первоклассные команды, как правило, штрафного времени мало, в таких матчах происходят удаления, когда идёт явный фол, что зависит не от мастерства, а от стечения обстоятельств. А когда играют команды, которые находятся в подвальной части турнирной таблицы, против топовых клубов, то, конечно, когда команды разного класса и не соответствуют уровню друг друга, то это приходится компенсировать. Я думаю, что Гулявцеву надо обратить своё внимание на подготовку команды, тогда будет всё нормально. Когда клуб из года в год находится приблизительно на одном и том же месте, то предъявлять какие-то претензии не совсем корректно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Гулявцев о судействе: ты одно место рвёшь, а в КХЛ прочитали — в урну выкинули

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