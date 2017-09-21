«Сибирь» участвует в сборе денег для строительства площадки для детей-инвалидов

Новосибирская «Сибирь» обнародовала фото браслетов, которые можно купить, и тем самым поучаствовать в строительстве детской площадки.

Кроме того, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» новосибирская команда сыграет в джерси с логотипом благотворительного фонда «Солнечный город». Затем сибирский клуб продаст джерси с аукциона. Средства собираются для строительства площадки для детей-инвалидов.

Также фото доступно в официальном «твиттере» новосибирской команды.