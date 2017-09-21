Терещенко проведёт первый матч в сезоне за «Динамо» с «Сибирью»

Алексей Терещенко, недавно подписавший контракт с «Динамо», проведёт в Новосибирске первый матч в сезоне. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, экс-капитан бело-голубых выйдет в первом звене с Мартиньшем Карсумсом и Даниилом Тарасовым.

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За «Сибирь» дебютирует защитник Александр Макаров, перешедший из «Югры» в обмен на Илью Неколенко.



Полностью составы команд выглядят следующим образом.



«Сибирь»:

Салак (Красиков)

Воробьёв — Верещагин

Сигарёв — Закриссон — Бергстрём

Демидов — Макаров

Коньков — Шаров — Энлунд

Алексеев — Игнатович

Сопин — Основин — Санников

Наумов

Ткаченко — Земченко — Первушин.



«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко)

Волков — Никулин

Карсумс — Терещенко — Тарасов

Вишневский — Хиетанен

Салминен — Бойд — Подшендялов

Соловьёв — Кутейкин

Комаров — Казионов — Алексеев.

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