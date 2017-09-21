Терещенко проведёт первый матч в сезоне за «Динамо» с «Сибирью»

Алексей Терещенко, недавно подписавший контракт с «Динамо», проведёт в Новосибирске первый матч в сезоне. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, экс-капитан бело-голубых выйдет в первом звене с Мартиньшем Карсумсом и Даниилом Тарасовым.
За «Сибирь» дебютирует защитник Александр Макаров, перешедший из «Югры» в обмен на Илью Неколенко.
Полностью составы команд выглядят следующим образом.
«Сибирь»:
Салак (Красиков)
Воробьёв — Верещагин
Сигарёв — Закриссон — Бергстрём
Демидов — Макаров
Коньков — Шаров — Энлунд
Алексеев — Игнатович
Сопин — Основин — Санников
Наумов
Ткаченко — Земченко — Первушин.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко)
Волков — Никулин
Карсумс — Терещенко — Тарасов
Вишневский — Хиетанен
Салминен — Бойд — Подшендялов
Соловьёв — Кутейкин
Комаров — Казионов — Алексеев.