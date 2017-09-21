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Андронов: ЦСКА сможет как следует настроиться на матч с «Йокеритом»

21 сентября 2017, четверг. 14:59 Хоккей

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

«Все команды сейчас против нас выходят играть с особым настроем, и «Йокерит» не станет исключением. Это опытная команда, которая умеет играть по счёту. Тем более они играют дома и сегодня будут стараться сделать всё, чтобы победить.

На такого соперника никого дополнительно не надо настраивать. Мы все прекрасно понимаем, что это за команда, и сможем как следует настроиться на матч», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА Сообщить об ошибке
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