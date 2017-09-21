Защитник СКА Вячеслав Войнов выйдет на лёд впервые с февраля

Стали известны составы омского «Авангарда» и петербургского СКА на очный матч, который начнётся сегодня в 16:00 мск. В состав «армейцев» вернулся защитник Вячеслав Войнов, из-за повреждения не игравший с февраля. Игрока сразу поставили в первое звено.



«Авангард»:

Фурх (Шилин);

Кугрышев — Фисенко — Лемтюгов, Медведев — Меньшиков;

Кошелев — Пьянов — Михеев, Анелёв — Осипов;

Петерссон — Семёнов — Эверберг, Густафссон — Мартынов;

Хохряков — Стась — Галимов, Манукян, Минеев.



СКА:



Шестёркин (Коробов);

Ковальчук — Дацюк — Барабанов, Гавриков — Войнов;

Широков — Мальцев — Калинин, Рундблад — Херсли;

Гусев — Прохоркин — Плотников, Чудинов — Белов;

Тихонов — Каблуков — Кетов, Рыков — Зуб.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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