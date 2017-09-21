Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон

32-летний нападающий «Нефтехимика» Николай Жердев покинул нижнекамскую команду. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.
«По взаимной договорённости контракт Николая Жердева с «Нефтехимиком» расторгнут. Коля находится в хорошей форме, решение о прекращении сотрудничества с нижнекамцами носит чисто спортивный характер. Ведём переговоры с несколькими командами КХЛ», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры, набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут, показатель полезности «-1».
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