Член тренерского штаба «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб

Ассистент главного тренера «Трактора» Виталий Ячменев покидает клуб, информирует официальный сайт челябинской команды.
Всего за игровую карьеру нападающий Виталий Ячменев провёл 1220 матчей и набрал 734 (324+410) очка при показателе полезности "+55". Тренерскую карьеру Ячменев начал в тюменском «Рубине» в 2013 году. Он занял должность старшего тренера и проработал в ВХЛ один сезон. В 2014 году Виталий Ячменев вошёл в тренерский штаб «Трактора» в качестве помощника финского специалиста Карри Киви. Он также работал с Андреем Николишиным.
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