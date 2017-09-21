Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал своё высказывание относительно судейства в КХЛ, которое он сделал 18 сентября после игры с «Салаватом Юлаевым».



«После матча в Уфе я пришёл в зал для послематчевой пресс-конференции, где обычно говорят о прошедшей игре, но она ещё не началась, все ждали Эркку Вестерлунда. В это время один из журналистов стал задавать интересующие его вопросы. Мы выиграли матч с сухим счётом, я даже не думал о судейской теме и тем более не предполагал, что кто-то записывает это на камеру, я же не буду сам голову на плаху класть. У меня были совсем другие намерения, пытался объяснить, что произошло с нами в том матче. Для меня это был обычный разговор с людьми, а не официальная пресс-конференция.



Касаемо удалений я говорил, что с такими командами, как СКА, вообще нельзя удаляться. Я просто привёл пример: у нас было 4 минуты большинства, а у соперника 14. При таком количестве штрафа их нельзя обыграть, мы сами виноваты, поэтому и проиграли СКА», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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Гулявцев о судействе: ты одно место рвёшь, а в КХЛ прочитали — в урну выкинули