Вице-президент НХЛ: об игре в Китае между клубом НХЛ и «Куньлунем» говорить рано

Исполнительный вице-президент НХЛ Дэвид Пропер рассказал о стратегии экспансии заокеанской лиги на китайский рынок



«НХЛ собирается сыграть в Китае 6 раз за ближайшие 8 лет – это план-минимум, возможно, что и больше. Есть планы и о проведении матчей регулярного чемпионата, но подтвердить это пока не могу. В предварительный список клубов входят «Лос-Анджелес», «Ванкувер», «Бостон», «Айлендерс», «Вашингтон» и «Монреаль». Представители НХЛ встречались с представителями клуба КХЛ «Куньлунь» перед поездкой в Китай. Это не было официальное партнёрство, но дружеский обмен помощью и идеями. Обе стороны призваны для того, чтобы развить хоккей в этом регионе, и сотрудничество полезно для всех.



Может ли состояться предсезонный матч между командой НХЛ и «Куньлунь Ред Стар»? Пока об этом говорить слишком рано. Подчеркну, что мы не фокусируемся на Олимпиаде-2022. Наша цель – развить этот рынок к 2040 году», — передаёт слова Пропера корреспондент The Hockey News Шэн Пэн.