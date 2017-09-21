«Авангард» — СКА: защитник хозяев Осипов получил «5+20»

В третьем периоде матча омского «Авангарда» и петербургского СКА удаление до конца матча получил защитник хозяев Александр Осипов. Хоккеист получил от судей удаление «5+20» за толчок на борт нападающего «армейского» клуба Сергея Широкова.



В матче продолжается третий период, гости выигрывают со счётом 2:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



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Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.