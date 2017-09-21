П. Зубов: «Сибири» напели дифирамбов в прессе, и после выезда нас как подменили

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:2).



«Хотели бы извиниться перед болельщиками за такую невыразительную игру. Будем сейчас разбираться. Команду после выезда будто подменили. То ли дифирамбы нам напели в прессе, то ли мы готовиться дома не умеем, когда живём в семьях, с подругами. Надо будет подумать серьёзно. Мы постоянно на собраниях указываем на нашу легковесность. На то, как мы отпрыгиваем от соперников, что и сегодня наблюдалось. К бригадам меньшинства нет никаких претензий, а всё остальное никуда не годится. Мы не цепляемся за шайбу. Мало того что вес 72 килограмма, так мы ещё и вгрызаться не хотим. У нас сегодня вылетел Бергстрём. В нос попали, кровь еле остановили, после чего человек пропал вообще с радаров. Бригады большинства пришлось перекраивать. Пытались доносить, что надо бросать через трафик, но что есть, то есть», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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