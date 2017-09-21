СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона

Омский «Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Команда Олега Знарка выиграла 13-ю встречу подряд со старта сезона, таким образом покорив предыдущий рекорд лиги, который был установлен теми же «армейцами» Петербурга в сезоне-2014/15 — 12 побед.



Счёт на 10-й минуте встречи открыли хозяева, отличился Деннис Эверберг. СКА отыгрался и вышел вперёд уже в первом периоде благодаря заброшенным шайбам Сергея Калинина и Давида Рундблада. Точку в матче в концовке поставил Патрик Херсли.

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