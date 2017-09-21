Салминен: пока нахожусь в поиске своей игры

Нападающий московского «Динамо» Сакари Салминен поделился впечатлениями от победы своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:0).



«У обеих команд было много большинства, но забить долгое время никто не мог. Трудно сказать, почему. Возможно, бригады меньшинства действовали более эффективно, чем розыгрыш преимущества. Может, это не самая красивая победа, но мы взяли три очка. После матча с «Автомобилистом» у нас намного лучше получилось сыграть в обороне.



Что касается моей личной игры, то это был мой второй матч в сезоне. Чувствую себя нормально, но конечно, требуется время, чтобы обрести оптимальные игровые кондиции, почувствовать ритм. Многие ребята провели уже более десятка матчей, так что я пока нахожусь в поиске. Если сравнивать нынешнее «Динамо» с моими предыдущими командами, то стиль игры динамовцев похож на «Торпедо»: главное – это надёжная оборона, поиск вариантов в атаке и бережное отношение к игре в большинстве. Мои проблемы с визой? Они остались в прошлом», — сказал Салминен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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