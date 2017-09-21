175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Салминен: пока нахожусь в поиске своей игры

21 сентября 2017, четверг. 18:38 Хоккей

Нападающий московского «Динамо» Сакари Салминен поделился впечатлениями от победы своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:0).

«У обеих команд было много большинства, но забить долгое время никто не мог. Трудно сказать, почему. Возможно, бригады меньшинства действовали более эффективно, чем розыгрыш преимущества. Может, это не самая красивая победа, но мы взяли три очка. После матча с «Автомобилистом» у нас намного лучше получилось сыграть в обороне.

Что касается моей личной игры, то это был мой второй матч в сезоне. Чувствую себя нормально, но конечно, требуется время, чтобы обрести оптимальные игровые кондиции, почувствовать ритм. Многие ребята провели уже более десятка матчей, так что я пока нахожусь в поиске. Если сравнивать нынешнее «Динамо» с моими предыдущими командами, то стиль игры динамовцев похож на «Торпедо»: главное – это надёжная оборона, поиск вариантов в атаке и бережное отношение к игре в большинстве. Мои проблемы с визой? Они остались в прошлом», — сказал Салминен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Сибирь Сакари Салминен
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
18:38 Салминен: пока нахожусь в поиске своей игры
18:35 СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона
18:33 В. Воробьёв: доволен, как сыграл Терещенко, он незаменимый игрок для «Динамо»
18:31 Артюхин: Салака пришлось нагружать бросками, он очень здорово сыграл
18:30 П. Зубов: «Сибири» напели дифирамбов в прессе, и после выезда нас как подменили
18:21 «Авангард» — СКА: защитник хозяев Осипов получил «5+20»
17:55 «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в выставочном матче в Китае
17:45 Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут
17:24 ЦСКА произвёл ряд изменений в билетной системе
17:22 Рыспаев: первым нападать на соперника не буду, но жёсткость никто не отменял
17:00 Константин Окулов отметился голом в ВХЛ уже на 17-й секунде матча
16:30 Вице-президент НХЛ: об игре в Китае между клубом НХЛ и «Куньлунем» говорить рано
16:17 Гецлаф: в прошлом году «Анахайм» понял, как добиваться успеха
15:55 Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения
15:53 За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов
15:43 КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым
15:29 Член тренерского штаба «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб
15:14 Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон
15:13 Защитник СКА Вячеслав Войнов выйдет на лёд впервые с февраля
14:59 Андронов: ЦСКА сможет как следует настроиться на матч с «Йокеритом»
14:56 Арзамасцев: на «Магнитку» у «СЮ» запредельный настрой, будет хороший хоккей
14:51 Палушай: «Динамо» Мн не хотело сделать меня неограниченно свободным агентом
14:35 Терещенко проведёт первый матч в сезоне за «Динамо» с «Сибирью»
14:31 Шиксатдаров: домашняя серия вышла для «Нефтехимика» хорошей и продуктивной
14:30 Онлайн КХЛ: СКА одержал 13 побед подряд, «Йокерит» принимает ЦСКА
14:00 Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Хоккей» в Москве
13:47 «Сибирь» участвует в сборе денег для строительства площадки для детей-инвалидов
13:17 Плющев: Гулявцеву надо обратить внимание на подготовку команды, заговора нет
12:36 Вей: варианты продолжения карьеры я обсуждаю с моей супругой
12:17 Шиксатдаров: через какое-то время система рижского «Динамо» принесёт плоды
12:08 Дамир Рыспаев будет месяц играть в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо»
11:42 Савицкис: Хартли в рижском «Динамо» — это один из вариантов
11:10 Овечкин может сменить компанию-экипировщика перед началом сезона
11:08 Кузнецов: на вбрасываниях стало трудно. Ищу, как можно обмануть новые правила
10:44 Каспарайтис сыграет в Высшей лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе
10:39 Овечкин: играем новой тройкой с Кузнецовым и Враной. Пока ощущения необычные
10:21 Гребенщиков: ХК «Сочи» грамотно дотерпел, забил свои голы
10:03 Гулявцев о судействе: ты одно место рвёшь, а в КХЛ прочитали — в урну выкинули
10:00 Курьянов: рекордная победная серия «Авангарда»? Команде дико везло
09:49 Куликов: игроки 3-го и 4-го звеньев «Нефтехимика» тоже не просто так собрались
09:35 Иванов: у ХК «Сочи» было больше желания, чем у «Трактора», это видно
09:15 Лапенков: игроки ХК «Сочи» в трудные минуты матча в Челябинске справились
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:55 Курьянов: критерии рейтинга КХЛ субъективны, «Югра» стала заложником простоты
07:58 Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Калгари»
Все новости RSS
Партнерский контент