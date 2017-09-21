Санников: когда сбивал судью – не видел его, дисквалификация выбила из ритма

Нападающий «Сибири» Степан Санников прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:2) и свою дисквалификацию. Напомним, КХЛ наказала капитана новосибирцев на два матча за атаку на судью в игре с «Витязем».



«Говоря о своей дисквалификации, могу сказать одно: судью я не видел. Матчи с «Барысом» смотрел в Астане, был с командой. Когда смотришь со стороны – нервов больше тратишь. Два пропущенных матча меня из ритма немного выбили. Вначале было тяжело, даже чуть больше волновался, чем обычно.



По сравнению с выездными матчами «Сибирь» потеряла в реализации моментов. Большинство там – забили, здесь – нет. Мало создавали трафика возле ворот «Динамо», Бочаров много бросков видел. От него были отскоки, а мы не добивали, хотя из этого создаются голы. Почему-то дома у «Сибири» не идёт. В трёх первых играх нам везло, а теперь всё возвращается», — сказал Санников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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