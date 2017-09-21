Форвард «Лады» Никита Филатов пропустит несколько матчей из-за травмы

Нападающий тольяттинской «Лады» Никита Филатов пропустит несколько матчей команды из-за травмы, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба. Ранее игрок уже пропускал несколько игр из-за повреждения.



27-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом чемпионате, набрав 40 (19+21) результативных баллов. В нынешнем сезоне Филатов принял участие в 8 играх, записав на свой счёт 2 (1+1) очка при показателе полезности "-2" и 36 минутах штрафа.



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