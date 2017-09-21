Шалаев: судьи матча со СКА подарили болельщикам великолепный хоккей!

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал судейство встречи «Авангарда» со СКА, в котором омская команда уступила со счётом 1:3.



«Именно судьи подарили нашим омским болельщикам великолепный хоккей, прекрасный хоккей, за что их болельщики и отблагодарили. Вот и всё! Поаплодируем судьям, великолепно! Благодаря им сегодня состоялась замечательная игра, двух красивых, мощных, добротных команд. Хоккей был великолепный! И пускай теперь меня штрафуют, что хотят делают», — передаёт слова Шалаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона