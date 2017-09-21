Знарок: у СКА сегодня было худшее начало игры в сезоне

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал встречу с омским «Авангардом», в которой его команда победила со счётом 3:1.



«Сегодня было наше худшее начало в сезоне, первый период провалили. Наверное, это было связано с тем, что не раскатывались. Потом поймали свою игру, вовремя забили и довели дело до победы. В конце игры больше давили, потому что было больше сил, были более подготовленные», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона