Калинин: никогда в Омске не видел того, что устроили болельщики сегодня

Нападающий СКА Сергей Калинин оценил победу над «Авангардом» (3:1), а также прокомментировал поведение омских болельщиков в конце игры. Напомним, что после того как «Авангард» остался против СКА втроём на последних минутах игры, фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес судей и хоккеистов СКА, а также бросали на лёд посторонние предметы.



«Эмоции приятные от возвращения в Омск, увиделся с родителями, выиграли игру. Нахлынули эмоции вчера на раскатке, но было достаточно тяжело готовиться к игре, хорошо, что всё так закончилось. В начале игры болельщики гнали «Авангард» вперёд, они старались давить на ворота, но хорошо сыграл наш вратарь, оставил в игре. Хорошо, что мы вовремя забили, а потом контролировали игру.



Не было никакого предчувствия, что забью бывшей команде, просто хотел хорошо сыграть, помочь команде выиграть. Немного подпортило впечатление то, что устроили болельщики в конце встречи. Но они поддерживают свою команду, тут нечего больше сказать. Хотя я никогда такого здесь не видел.



Мы не думаем о своей победной серии, просто готовимся к каждой игре и стараемся выиграть», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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