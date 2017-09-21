Лемтюгов: судьи не должны ломать такие игры, даже если там было удаление

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов прокомментировал игру со СКА (1:3) и высказался по поводу судейства встречи.



«Не столько СКА переломил игру, сколько мы сбавили, а они перестроились. Из-за этого отдали инициативу. В этом и были ключевые ошибки. Кто сказал, что удаления в концовке глупые? Перед этими моментами были похожие ситуации, судья молчит, а здесь видно, что игрок подставляется. Случилось то, что случилось, в обиду своих игроков не дадим, Осипов сыграл вот так. Судья не дал доиграть хороший матч ни для тех, ни для нас. Я считаю, что такие игры судьи не должны ломать.



У нас вообще хорошие болельщики. Не важно, что сегодня Питер приехал. Благодарны им за то, что верили до конца, держали нас в тонусе, гнали вперёд. Мы их, наверное, не услышали. СКА играл в пол-оборота в начале игры? Значит, это мы им не давали разогнаться. У них хорошая команда, большие мастера, с которыми приятно играть и можно играть. Я не думаю, что они вышли вальяжными, они также настраивались на игру и опасались нас. Не надо говорить, что они вышли с развязанными коньками. Нет, просто мы правильно играли 15 минут, потом почувствовали, что вот-вот можем, но не сделали. Будем разбираться, тренеры скажут в чём причины, но повторюсь, что судьи не должны ломать такие игры. Даже если это действительно было удаление. Такие игры тем и хороши, что до конца держат зрителей в напряжении, от этого и красивее хоккей. Судья принял такое решение, а мог поступить по- другому, как он сделал в двух моментах перед этим.



Я всё равно не скажу, что действительно думаю, но такие игры не должны решать какие-то факторы, кроме мастерства игроков. Тем и хорош хоккей, тогда будет интереснее чемпионат и ценнее кубок, который стоит где-то сейчас, ждёт кого-то. У нас хорошая команда, дружная команда, все находятся в боевом настроении. Думаю, каждый мог решить исход этой встречи. Как оценю свою игру? У меня было два момента, которые могли помочь команде. Пока я без голов, но я работаю и думаю, что будет всё нормально», — передаёт слова Лемтюгова корреспондент Чемпионата Лев Лукин.

«Пусть меня штрафуют!» «Авангард» проиграл СКА и разозлился на судей СКА на классе победил в Омске, но его соперник снова заговорил о судействе.