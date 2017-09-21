«Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме

Московский «Спартак» на домашней арене обыграл «Адмирал» из Владивостока в результативной игре, встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.
В составе хозяев забитыми голами отметились Дмитрий Юдин, Игорь Мирнов, Евгений Кулик, Алексей Пепеляев и Анатолий Никонцев, сделавший дубль. У «Адмирала» дубли на свой счёт записали Дамир Жафяров и Виктор Александров, ещё по шайбе забросили Джонатон Блум и Владимир Ткачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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