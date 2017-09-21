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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

21 сентября 2017, четверг. 22:30 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Давид Рундблад (СКА)

Посмотреть видео гола Рундблада можно на официальном сайте КХЛ.

Константин Пушкарёв («Барыс»)

Посмотреть видео гола Пушкарёва можно на официальном сайте КХЛ.

Дамир Жафяров («Адмирал»)

Посмотреть видео гола Жафярова можно на официальном сайте КХЛ.

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Пройти опрос можно также на PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
22:43 Задоров: я пропустил часть тренировочного лагеря, но успею сыграть несколько игр
22:34 Хохлачёв: «Спартак» мог обыграть «Адмирал» и без шоу, в основное время
22:31 Андриевский: много голов и драйва, «Адмирал» сам себе находит проблемы
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Епанчинцев: «Спартак» сделал много ошибок в обороне. Радует, что играли до конца
22:22 Пепеляев: такие игры, как сегодня, ужасны для защитников и вратарей
22:20 Никонцев: такая победа, как над «Адмиралом», встряхнёт «Спартак»
22:03 «Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме
21:44 Анисимов: не знаю, почему Шалаев так «завёлся», «5+20» у Осипова было
21:41 Анисимов: Гулявцева не дословно процитировали, но это не повод так говорить
21:30 «Северсталь» победила «Куньлунь» в результативном матче
21:18 Кудашов: сегодня спецбригады «Локомотива» оказались сильнее, чем у «Югры»
21:08 НХЛ признала техническую ошибку в ситуации с защитником Васильевым
21:04 Захаркин: «Югра» проиграла, потому что не смогла реализовать 5 минут большинства
20:50 ЦСКА крупно проиграл «Йокериту», потерпев второе поражение подряд
20:38 Корешков: игра с «Динамо» была крайне важной, это все понимали
20:29 Дуайер: вратари неплохо потрудились, был крайне упорный матч
20:21 Лемтюгов: судьи не должны ломать такие игры, даже если там было удаление
20:00 Рундблад: в СКА никто не думал, что мы начнём чемпионат так хорошо
19:53 Калинин: никогда в Омске не видел того, что устроили болельщики сегодня
19:37 Скабелка: голы СКА в первом периоде не вытекали из логики игры
19:30 «Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
19:24 Знарок: у СКА сегодня было худшее начало игры в сезоне
19:16 Шалаев: судьи матча со СКА подарили болельщикам великолепный хоккей!
19:13 Форвард «Лады» Никита Филатов пропустит несколько матчей из-за травмы
18:53 Санников: когда сбивал судью – не видел его, дисквалификация выбила из ритма
18:52 «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в Астане
18:38 Салминен: пока нахожусь в поиске своей игры
18:35 СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона
18:33 В. Воробьёв: доволен, как сыграл Терещенко, он незаменимый игрок для «Динамо»
18:31 Артюхин: Салака пришлось нагружать бросками, он очень здорово сыграл
18:30 П. Зубов: «Сибири» напели дифирамбов в прессе, и после выезда нас как подменили
18:21 «Авангард» — СКА: защитник хозяев Осипов получил «5+20»
17:55 «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в выставочном матче в Китае
17:45 Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут
17:24 ЦСКА произвёл ряд изменений в билетной системе
17:22 Рыспаев: первым нападать на соперника не буду, но жёсткость никто не отменял
17:00 Константин Окулов отметился голом в ВХЛ уже на 17-й секунде матча
16:30 Вице-президент НХЛ: об игре в Китае между клубом НХЛ и «Куньлунем» говорить рано
16:17 Гецлаф: в прошлом году «Анахайм» понял, как добиваться успеха
15:55 Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения
15:53 За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов
15:43 КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым
15:29 Член тренерского штаба «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб
15:14 Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон
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