Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Давид Рундблад (СКА)
Посмотреть видео гола Рундблада можно на официальном сайте КХЛ.
Константин Пушкарёв («Барыс»)
Посмотреть видео гола Пушкарёва можно на официальном сайте КХЛ.
Дамир Жафяров («Адмирал»)
Посмотреть видео гола Жафярова можно на официальном сайте КХЛ.
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