Андриевский: много голов и драйва, «Адмирал» сам себе находит проблемы

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги проигранного матча со «Спартаком» (6:7 ОТ).



«Такие матчи нравятся болельщикам. Много голов и драйва. Тренерам такое не нравится. Мы наделали много невынужденных ошибок. В третьем периоде очень рано поверили в то, что переломили ход встречи. Это сказалось на концовке. Сами себе находим проблемы, потом пытаемся их решить. Налимова не менял, так как не было повода. Мы вели — 6:4. Можно только по третьему голу предъявить вопросы, остальные шайбы он не видел. Одна из проблем — пропускаем в концовке. Все три периода — как под копирку. Ведём в счёте, успокаиваемся и позволяем сопернику вернуться в игру. Нужно, чтобы ребята понимали, что цена ошибки велика. Это приходит с опытом», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме