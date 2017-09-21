Задоров: я пропустил часть тренировочного лагеря, но успею сыграть несколько игр

Защитник Никита Задоров, недавно подписавший новый контракт с клубом, прибыл в тренировочный лагерь «Колорадо Эвеланш», сообщает Denver Post.



«Получить визу было непросто, тем более сейчас у Америки с Россией непростые отношения. Я рад, что оказался здесь. Я пропустил часть тренировочного лагеря, но ещё могу успеть принять участие в нескольких товарищеских встречах. Тем не менее, я готовился самостоятельно и много катался на коньках. Давайте уже начинать сезон», — рассказал хоккеист.



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Задоров подписал с «Колорадо» двухлетний контракт с зарплатой $ 2,15 млн в год