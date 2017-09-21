Ткачёв: «Адмирал» вёл 6:4 и проиграл матч. Так нельзя делать, есть недовольство

Нападающий «Адмирала» Владимир Ткачёв поделился впечатлениями после поражения в матче со «Спартаком» (6:7 ОТ).



«Для «Спартака» игра красивая, а для нас… Вести со счётом 6:4 и проигрывать матч — так нельзя делать. Мой пас на Александрова? Если он открытый, то всегда отдам передачу. Приятно играть с такими партнёрами. В первом голе я действительно отдавал, а не бросал. Удачно вышло для Вити. Стараюсь помогать команде, чем могу. Надо выигрывать. Есть недовольство. Личные амбиции я не хочу ставить выше командных. Если бы победили — другое дело. Мы уже не первую игру отдаём очки соперникам», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме