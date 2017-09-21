Итоги дня МХЛ: «Реактор» обыграл «Тюменский Легион»

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня прошёл один матч. Нижнекамский «Реактор» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Тюменским Легионом», встреча завершилась со счётом 5:3. Для команды из Нижнекамска победа стала четвёртой подряд в чемпионате. Их соперники, напротив, проиграли четыре последние встречи.



В составе «Реактора» заброшенными шайбами отметились Тимур Хафизов, Владимир Трясоруков, Булат Шафигуллин и Ислам Хасанов, оформивший дубль. У тюменской команды голы на свой счёт записали Евгений Волков и Иван Степанов.

Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ? Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.